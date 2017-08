Estado garante R$ 200 mil para o Hospital Municipal

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou, na tarde desta quinta-feira, um convênio para a liberação de R$ 200 mil que serão usados em reformas e adequações do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, em Americana.

Os recursos se referem a uma emenda parlamentar apresentada pelo deputado estadual Chico Sardelli (PV). Agora, garantido o repasse do Estado, cabe à prefeitura apresentar toda a documentação exigida para a liberação da verba.

LEIA TAMBÉM: Com ferimento na cabeça, homem é socorrido e levado ao HM

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A proposta de Sardelli, quando elaborada, previa que os recursos fossem direcionados para reformas na Ala 4 do hospital, que compreendiam, por exemplo, a maternidade. No entanto, as verbas podem ser usadas em outros departamentos, dependendo das prioridades elencadas pelos gestores do hospital, segundo informou nesta quinta-feira a assessoria de imprensa da prefeitura.