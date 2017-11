Estado confirma queda no IPM em três municípios

A participação de três dos cinco municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) caiu em 2016 em relação ao ano anterior. O índice vai determinar qual percentual do imposto arrecadado pelo Estado será repassado às prefeituras em 2018. Foto: Arquivo - O Liberal

Os índices oficiais foram divulgados nesta quinta-feira, e seguem a tendência que já havia sido apontada na prévia do IPM em agosto. Os três municípios com queda no índice haviam informado que enviariam contestações ao governo estadual. Tanto Hortolândia quanto Santa Bárbara d’Oeste tiveram uma redução menor do que inicialmente previsto. Já Americana viu a diminuição de sua fatia cair ainda mais no índice oficial.

Professor da Faculdade de Administração da PUC-Campinas, Tarcísio Galvão de Campos Cintra disse que como a previsão do Estado é que haja um crescimento zero na arrecadação do ICMS no ano que vem, as prefeituras que tiveram queda no IPM devem ver reduzir os repasses. “Pessoalmente acredito que a retomada econômica ocorra e em tese essa queda de 2% em Americana pode ser superada pelo aumento de arrecadação”.

LEIA TAMBÉM: Americana terá mais 10 profissionais do Mais Médicos

Desde o início do ano, a RPT recebeu R$ 530 milhões em repasses de ICMS. “De certa forma, esse índice indica a atividade econômica do município. Há diversas variáveis que compõem o IPM, mas um dos mais importantes é o fator do valor adicionado, o Produto Interno Bruto do município”, disse o professor de economia da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) e coordenador do banco de dados socioeconômicos da região, Francisco Crocomo.

CAIXAS. A Secretaria de Finanças e Planejamento de Nova Odessa creditou o aumento no IPM a uma maior fiscalização de rendas e a implantação da Nota Fiscal Eletrônica em 2015.

A prefeitura de Hortolândia disse que a queda na participação já era esperada e foi considerada na elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2018. Os demais municípios não comentaram.