Equipe do Sesi de Americana participará de campeonato de robótica nos EUA

Foto: José Paulo Lacerda/Divulgação

Pelo segundo ano, uma equipe de alunos do Sesi de Americana vai competir no campeonato mundial de robótica. Eles ficaram em quarto lugar na classificação geral do campeonato nacional e garantiram uma vaga no World Festival, que será realizado em Houston, nos Estados Unidos, entres os dias 20 e 29 de abril.

Este ano, o campeonato nacional de robótica – First Lego League – teve como temática a água. As equipes precisaram desenvolver um robô que realizasse tarefas de maneiras autônomas e propor um projeto dentro desse tema. A equipe Red Rabbit sugeriu um software que realiza o monitoramento da hidratação de idosos.

Formada por oito alunos entre 12 e 17 anos, a equipe tem como técnico Denis Rodrigo Santana. Ele explicou que o projeto prevê o cadastro do idoso e de seu peso para calcular a necessidade de água a ser consumida. Ao longo do dia, são emitidos alertas para que eles lembrem de se hidratar, personalizados de acordo com a necessidade de cada idoso.

“Os alunos desenvolveram esse monitoramento para ser utilizado em asilos, já que os idosos não sentem tanta sede e acabam não tomando a quantidade de água necessária para sua hidratação”, contou o técnico.

Denis lembrou que esta é a quinta vez que uma equipe de alunos do Sesi chega à etapa nacional do campeonato de robótica – através de bom desempenho na etapa estadual – e a segunda que participa do World Festival. A primeira vez foi em 2016.

Nesse momento, a equipe trabalha na tradução do projeto elaborado e na emissão dos passaportes para embarcarem para os Estados Unidos.