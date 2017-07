Equipe de ESF da Praia Azul volta para o antigo endereço

A ESF (Estratégia de Saúde da Família) da Praia Azul de Americana vai voltar, esta semana, a atender no antigo prédio na Rua Pará. A mudança teve início na sexta-feira. O imóvel original passou por reformas devido a infiltrações que ocorreram em função de um segundo andar inacabado. Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo a Secretaria de Saúde, falta apenas a interligação da rede à internet e a instalação de ventiladores no prédio. Durante o período de reforma, o local chegou a ser utilizado por usuários de drogas. “A transferência foi iniciada na sexta da semana passada, e a previsão é que ainda esta semana tudo esteja preparado para iniciar o atendimento à população que reside no entorno”, disse a prefeitura, por meio de nota.

Desde setembro do ano passado a equipe realizava os atendimentos em uma chácara alugada no mesmo bairro. O contrato com o proprietário do prédio, localizado na Rua Quinto Ferramola, tinha duração até setembro, mas a saída foi antecipada pela prefeitura em função dos atendimentos terem sido prejudicados devido uma sujeira deixada por festas realizadas nos finais de semana no imóvel ao lado da unidade de saúde. Em maio, a vacinação chegou a ser suspensa durante uma manhã de segunda-feira porque o corredor de acesso à sala de vacinas estava interditado por conta de vômitos deixados no local. A prefeitura pagava, pelo espaço, um aluguel mensal de R$ 3 mil.