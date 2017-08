Equipamentos são devolvidos após mobilizações

Deu resultado o apelo de dois funcionários pedindo nas redes sociais a devolução dos aparelhos furtados no último sábado (12) em uma clínica particular de reabilitação para crianças e adultos com deficiência. Os equipamentos auxiliam os passos e são específicos para cada criança.

Nesta quarta-feira (16), a Gama (Guarda Municipal de Americana) recuperou os aparelhos na Avenida Brasil, por volta das 9h. Um homem que estava dentro de um carro abandonou uma maleta que continha os equipamentos na avenida e deixou o local.

Foto: Reprodução

De acordo com informações da corporação, após o furto no último sábado, as equipes se mobilizaram para encontrar os equipamentos. Os guardas passaram em bairros nas imediações da clínica e foram pedindo informações que pudessem levar até os aparelhos.