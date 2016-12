Entregador que morreu no Werner Plaas é homenageado

Um grupo de aproximadamente 50 motoboys da região se reuniu na tarde deste sábado (31) para homenagear o entregador Yan Fabricio de Souza Bezerra, de 25 anos, que morreu na tarde da última sexta (31), em um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Pernambuco e Pará, no bairro Werner Plaas, em Americana. O corpo foi sepultado em seguida, no cemitério Parque Gramado.

A homenagem teve início às 15h, quando o grupo se reuniu em um posto de combustíveis na Avenida da Amizade, no limite entre Americana e Santa Bárbara, seguindo para o Cemitério Parque dos Lírios, onde o velório foi realizado. Foto: Guilherme Magnin / O Liberal

Após se despedirem e darem apoio aos familiares de Yan, o grupo acompanhou o cortejo até o Cemitério Parque Gramado, em Americana, onde o corpo foi enterrado às 17h.

Emocionado, o tio do entregador, Miguel Apolinário, destacou que o sobrinho era bastante querido por todos e pediu providências quanto à sinalização de trânsito no trecho onde ocorreu o acidente. Foto: Guilherme Magnin / O Liberal

“É uma perda muito grande, porque era um rapaz jovem, saudável e muito querido. Era uma coisa que ninguém esperava. Ali (no local do acidente), na minha opinião, acharia certo colocar um semáforo, porque dizem que não é o primeiro acidente ali”, lamentou.

Acidente

O acidente que causou a morte de Yan ocorreu por volta de 13h da última sexta-feira, quando, segundo dados do boletim de ocorrência, ele seguia com sua moto pela Rua Pernambuco e um carro que vinha pela Rua Pará não respeitou a sinalização de pare no solo, atravessando na frente da moto e causando a batida.

Yan chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Americana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Além de entregador, o rapaz também era empresário e deixou esposa e dois filhos.