Entregador morre em acidente de trânsito no Werner Plaas

Um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (30) causou a morte do entregador Yan Fabricio de Souza Bezerra, de 25 anos, na esquina das Ruas Pernambuco e Pará, no bairro Werner Plaas, em Americana.

Segundo informações, por volta das 13h a vítima subia pela Rua Pernambuco com sua motocicleta Honda CG Titan e um Chevrolet Onix, conduzido por A.G.S., de 24 anos, atravessou da Rua Pará, no sentido Avenida Paulista, momento em que a moto bateu contra parte frontal do automóvel e o entregador foi arremessado ao chão pela força do impacto.

A vítima foi socorrida com vida pelo resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro da viatura.

No registro da ocorrência, os policiais militares que atenderam ao caso informaram que o condutor do Onix admitiu que não respeitou o sinal de pare no solo e acabou cruzando a via na frente da motocicleta. Profissionais do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Civil estiveram no local para realização de perícia técnica.

O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado. Imagens das câmeras de segurança de um edifício ao lado do local do acidente devem ajudar na conclusão do inquérito.

Recorrente

De acordo com o representante comercial Gerson Zaratin, síndico do condomínio cujas câmeras registraram o momento do acidente, o problema neste cruzamento é recorrente e, na noite anterior, na quinta-feira (29), dois veículos já haviam se envolvido em um acidente no mesmo local. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ele acredita que a falta de sinalização adequada é um problema, já que o sinal de pare no solo da Rua Pará fica recuado em relação à esquina, o que faz com que motoristas não obedeçam.

Outro problema poderia ser resolvido com a colocação de uma lombada na Rua Pernambuco, visto que os motoristas tendem a aumentar a velocidade para tentarem aproveitar o sinal verde na esquina da frente, no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Fátima.

“Esse cruzamento não é bem sinalizado, é muito ruim a sinalização. E outro problema é desse farol da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Rua Pernambuco, que quando a pessoa vê o sinal verde, ela aumenta a velocidade. São semanais as batidas nesse cruzamento. No mínimo, deveria melhorar a sinalização”, afirmou o síndico do condomínio, lembrando que o risco é ainda maior em determinados horários, em função de pessoas que fazem caminhadas pelo local, que fica ao lado de uma praça.