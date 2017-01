Embriagado, engenheiro dirige na contramão e é preso

Um engenheiro de 55 anos foi preso em flagrante, na madrugada desta terça-feira (17), em Americana, por embriaguez ao volante. Ele foi surpreendido por policiais militares trafegando com um Corolla, na contramão, pelo Viaduto Centenário, na Vila Cordenonsi. Foto: Arquivo / O Liberal

Por volta das 3h30, soldados faziam patrulhamento pela região do viaduto quando se depararam com o engenheiro R.E.P.J. transitando em sentido contrário, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Ele estava visivelmente embriagado e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O homem foi conduzido a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde também se recusou a fazer o exame de sangue. O delegado Robson Gonçalves de Oliveira, pediu, então, que o médico legista que estava de plantão fosse até a unidade e fizesse um exame clínico, o qual confirmou o estado de embriaguez.

O engenheiro foi autuado em flagrante e liberado após pagamento de fiança no valor de R$ 937. O carro dele foi apreendido e encaminhado para o pátio municipal.