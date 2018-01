EMTU confirma abrigo para motoristas de táxis

O gerente de obras e projetos da EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbano), Mansueto Henrique Lunardi, confirmou ao prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), nesta quinta-feira, a cobertura para o ponto de táxi em frente ao Terminal Metropolitano recém-inaugurado. A construção foi solicitada pelos taxistas e o pedido levado ao governador Geraldo Alckmin (PSDB).

A obra foi solicitada em março de 2017 pelos motoristas de táxi, que com o novo terminal acabaram transferidos para a Praça Basílio Rangel, no Centro. “Quando estive com o governador Geraldo Alckmin, na inauguração, pedi que ele fizesse esse gesto para Americana e construísse uma cobertura para o ponto de táxi”, disse o prefeito de Americana.

A obra não estava prevista e não faz parte do contrato de construção do terminal. Em função disso, Lunardi explicou que será iniciada uma nova licitação, além do procedimento burocrático necessário para a execução do serviço.