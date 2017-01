Empresas de transporte querem tarifa a R$ 4,54

As empresas concessionárias do transporte público de Americana pediram um aumento de tarifa de R$ 3,50 para R$ 4,54. O pedido teria base na tabela Geipot, formulada pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes e que serve para o cálculo de preços das passagens.

Em novembro, o prefeito Omar Najar (PMDB) mencionou que houve pedido de alta para R$ 3,70, mas nesta terça o diretor municipal de trânsito, João Batista Biagioni, confirmou que a solicitação foi de mais de R$ 1 em relação ao preço atual.

Foto: Arquivo - O Liberal

A prefeitura ainda não emitiu um posicionamento a respeito do pedido. Depois de ter passado pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, o setor de trânsito foi solicitado a se posicionar a respeito do assunto antes de haver um parecer definitivo a respeito do assunto.

No fim do ano passado, o prefeito já havia sinalizado que só discutiria qualquer mudança de preços no momento em que as empresas VCA (Viação Cidade de Americana) e VPT (Viação Princesa Tecelã) regularizassem as pendências que possuíam com a prefeitura.

Na época, Omar tratava o aumento para R$ 3,70 como difícil sem um posicionamento das empresas. O prefeito não chegou a comentar o pedido para R$ 4,54 e tampouco teve um posicionamento das empresas a respeito da solução das pendências.

NEGOCIAÇÕES. O último aumento de valores foi concedido em junho do ano passado, quando a tarifa passou de R$ 3,15 para R$ 3,50 – as empresas queriam que o aumento chegasse a R$ 4,20.

A prefeitura liberou o valor meses depois de a comissão tarifária formada por representantes dos poderes Executivo e Legislativo, em conjunto com representantes da população e das viações, apontar o preço como o ideal em janeiro. Por terem pedido mais que R$ 3,50 no ano passado, as empresas apontaram para a possibilidade de o Executivo arcar com um subsídio por passagem. Em função da crise financeira, a Prefeitura de Americana não entrou com os valores.

AJUSTE. Entre a decisão da comissão e a liberação do prefeito, foi necessário que as viações firmassem um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com a prefeitura. No documento, as concessionárias se comprometeram a realizar melhorias no sistema de transportes, além de quitarem dívidas que tinham com o poder Executivo no recolhimento de impostos.

Entre os compromissos estavam a colocação de abrigos de ônibus previstos no contrato de concessão, a troca e renovação da frota de ônibus, o aumento de ofertas de veículos e a regularização dos impostos pendentes. Entre as punições possíveis em caso de descumprimento do TAC está o rompimento do contrato de concessão.