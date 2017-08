Empresários dizem que pulverização aérea é legal

O Sindag (Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola) está se oferecendo para capacitar fiscais do governo paulista que irão atuar nas áreas agrícolas do interior. O objetivo é fazer com que a pulverização aérea com agrotóxicos siga as determinações rígidas da legislação e não coloque em risco a vida humana e a preservação dos recursos naturais. Os primeiros contatos do Sindag com a CDA (Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo) foram feitos nesta sexta-feira, em Americana, durante um evento em que os empresários do setor buscavam comprovar que tecnologia disponível no setor é confiável e segura, desde que obedeça normas técnicas. Foto: Divulgação

O encontro, no Aeroporto Municipal, foi promovido pelo próprio Sindag, em parceria com a Syngenta – gigante multinacional de tecnologia voltada para o incremento da produção no campo. A opção por Americana teve motivo. Os empresários do setor ficaram preocupados com a notícia de que a câmara debate um projeto de lei – de autoria do vereador Sérgio Alvares, o padre Sérgio (PT) – que proíbe o uso de aviões na pulverização do Pós-Represa, única área rural do município.

De acordo com o empresário Thiago Magalhães e Silva, diretor do Sindag, a pulverização aérea não é nociva como aponta o projeto de lei. O “Dia de Campo” em Americana teve, segundo ele, o objetivo de mostrar que a aeronave espalha partículas por uma região muito pequena. Na demonstração, coletores instalados a dez metros do ponto de aplicação não tinham uma partícula sequer do produto lançado. “Não há motivos para se proibir o uso de uma ferramenta importante para o campo. Americana tem uma área agriculturável pequena, mas queremos ter o direito de trabalhar”, disse.