Empresário Edvar Azanha morre aos 73 anos

O empresário Edvar Azanha morreu na tarde desta segunda-feira (30) em Americana. Ele, que era proprietário da empresa Gramacon Comércio de Gramas e Materiais para Construção – localizada no Jardim Belvedere – tinha 73 anos e deixa esposa, três filhas e um filho.

Segundo apurou a reportagem do LIBERAL, o empresário havia se submetido a uma cirurgia no começo da semana passada e precisou ser internado novamente no Hospital da Unimed em decorrência de complicações pós-cirúrgicas.

O corpo será velado na Saudade, mas o horário ainda não está definido.