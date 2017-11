Empresária descobre golpe e faz denúncia

Uma empresária de 27 anos procurou a Polícia Civil de Americana depois de quase cair em um golpe e ficar sem sua moto. Ela fez um anúncio de venda no site de classificados OLX e um homem entrou em contato por telefone interessado em comprá-la. Prestes a fazer a transferência da documentação do veículo, nesta quinta-feira, Jessica Fernanda de Oliveira Ribeiro descobriu tratar-se de uma fraude.

O golpista, por sua vez, entrou em contato por telefone com o dono da concessionária, Antônio Marcos Bidoli Pinto, disse que o sobrinho dele estava lhe devendo um dinheiro e que a única maneira de quitar a dívida seria vendendo uma moto. “Ele me ligou, perguntou se eu comprava a moto, quanto eu pagava. Falei para trazer o veículo que daria uma olhada”, disse.

A empresária e o marido foram até a concessionária e, sem saber da versão contada pelo golpista ao dono da loja, disseram que estavam levando a moto a pedido do Alfredo para uma avaliação. “Dei os documentos para eles [o casal] irem ao cartório e só então faria a transferência do valor para o tal do Alfredo. Só que ele [golpista] começou a me pressionar para que depositasse o dinheiro antes mesmo da documentação ficar pronta. Aí desconfiei que tinha coisa errada. Conversei com o casal e descobrimos que se tratava de um golpe”, afirmou Antônio Carlos.

RESPOSTA. Por meio da sua assessoria de imprensa, a OLX informou que a atividade da empresa consiste na disponibilização de espaço para que usuários possam anunciar e também encontrar produtos e serviços de forma rápida e simples.

“Diariamente, cerca de 500 mil novos anúncios são inseridos na plataforma. Toda negociação é realizada fora do ambiente do site, assim, a empresa não tem controle sobre as transações feitas entre os usuários”, afirmou, em nota.

Por se tratar de um site de hospedagem, no qual não são apenas empresas que colocam produtos para venda, o risco de golpes aumenta, alertou o Procon de Americana. “A pessoa deve ficar atenta e não enviar o produto antes de finalizar os termos do pagamento”. O caso será investigado pela CPJ (Central de Polícia Judiciária).