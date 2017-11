Empresa que fará cobrança é escolhida

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A empresa 3A Multimídia e Sistemas, de Mairiporã (SP), foi a vencedora da licitação para administrar a cobrança de ingressos e estacionamento no Parque Ecológico de Americana. Duas concorrentes participaram do pregão presencial, na tarde de quinta-feira, quando ocorreu a abertura dos envelopes que continham as propostas de preços. A vencedora vai cobrar R$ 198 mil para desenvolver e colocar o sistema informatizado em operação.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo já anunciou que o valor cobrado para o acesso ao parque será simbólico, com descontos especiais para crianças, idosos e portadores de deficiência.

“A empresa terá uma remuneração condicionada ao número de ingressos vendidos para manter e operar o sistema”, disse nesta sexta-feira o diretor executivo da 3A, Fabiano Rodrigues, em entrevista ao LIBERAL.