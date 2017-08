Emenda deve garantir planetário para Americana em 2018

O OMA (Observatório Municipal de Americana) deve receber no ano que vem um planetário com capacidade para entre 20 e 40 pessoas, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB). O anúncio foi feito pelo secretário de Cultura, Turismo e Lazer de Americana, Fernando Giuliani, durante a cerimônia de inauguração do novo telescópio do local, que contou com a presença do prefeito Omar Najar (PMDB) nesta sexta-feira (4).

Segundo Giuliani, os custos estimados para o planetário são de aproximadamente R$ 200 mil e a expectativa é de que a atração seja entregue em 2018, trazendo benefícios para alunos de escolas da cidade. Foto: Guilherme Magnin / O Liberal

“Tivemos uma surpresa aí do Macris, ele vai fazer uma emenda para finalmente trazer para Americana, para o nosso observatório, um planetário que nós já estamos estudando faz tempo, que vai também ajudar muito nessa parte educacional. É para o próximo ano, segundo o que ele me falou agora, nós vamos estar vendo o que tem de última geração e ficamos muito felizes com mais uma conquista dessa administração”, comemorou.