Em visita, vereadores encontram carrapatos na Gruta

“O cenário é de abandono total, tem queimadas lá dentro, tem esgoto em grande quantidade, o acesso das grutas está fechado por conta do mato alto, tem entulho, e muito carrapato. Inclusive, funcionários da câmara voltaram com carrapato de lá. Está lotado, duas meninas da assessoria encontraram carrapato na roupa”, afirmou o parlamentar.

Membros da comissão de preservação da Gruta Dainese formada na Câmara de Americana realizaram uma visita técnica na manhã desta sexta-feira ao Parque, e encontraram um cenário de abandono generalizado. Além do esgoto despejado sem tratamento na gruta – situação já identificada há tempos – os parlamentares se depararam com a grande presença de carrapatos, e disseram que pedirão providências à prefeitura.

Foto: Divulgação-Câmara de Americana (7)

Segundo o vereador, foi enviado um requerimento ao Executivo questionando sobre o esgoto, e outros problemas encontrados. Ainda não houve resposta.

Recuperação

Por meio de nota, a prefeitura informou que já está programada a realização de capinação e limpeza no entorno da Gruta, que já foi realizada há algum tempo e será feita novamente.

“Ressalta-se que o local pertence à área de Planejamento 6 do município, que foi diagnosticada com o maior número de queimadas neste ano e, por isso, tem recebido um intenso trabalho de conscientização ambiental nas escolas, comércios e entidades religiosas da região, com enfoque na diminuição dessa quantidade e também na importância das denúncias”, trouxe o texto.

O Executivo afirmou ainda que “a presença do carrapato não significa que exista a bactéria da febre maculosa”, e que “o secretário Odair Dias já está em contato com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente para que o município tenha todas as orientações possíveis para erradicar essa situação”.

A prefeitura informou que terá uma posição sobre o despejo de esgoto na segunda-feira.