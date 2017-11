Em vídeo, Omar nega que vá fechar escolas

O possível fechamento das escolas começou a ser comentado há cerca de duas semanas, e até um abaixo-assinado foi feito. Diante disso, os vereadores foram atrás de informações, e relataram que só tiveram confirmação nesta quarta em reunião com o assessor institucional da pasta, Vinícius Ghizini, e também pelo vídeo do prefeito.

Ele afirmou entretanto que podem ocorrer remanejamentos. Para o vereador Thiago Martins (PV), que junto do vereador Odir Demarchi (PR), acompanhou a questão e fez requerimento para que a secretária de Educação Juçara Florian fosse à câmara prestar esclarecimentos, a notícia é boa, mas os remanejamentos preocupam.

O prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), publicou vídeo nas redes sociais em que classifica como “boatos” as informações de que as escolas municipais de Educação Infantil Curumim, na Praia dos Namorados, e Araçari, na Vila Bertini, seriam fechadas.

Omar diz que não é intenção da prefeitura fechar escolas. “O que acontece é um remanejamento. Às vezes, tem 10 alunos e não comporta ter professor lá, e aí eles podem ser remanejados com toda a conversa e apoio aos pais. Ninguém vai forçar nada”, afirma.

O prefeito ainda aproveita o vídeo para criticar os boatos. “Só prejudicam nossa população, deixam pais e mães aflitos. Ninguém vai deixar os alunos sem aula. Estamos reformando algumas escolas, que há mais 30 anos não são melhoradas. Ano que vem temos projetos para melhorar muitas escolas com recurso do município”, diz Omar.

PREOCUPA. Martins comemorou o anúncio de que as escolas não serão fechadas, mas se diz preocupado. “Estamos acompanhando isso há 15 dias. Vimos que as escolas estão bem cuidadas, com estrutura de professores, merendeiras, total condições de trabalho”, comentou o vereador.

“A informação que ia fechar nos assustou, e o risco de remanejamento é preocupante também, porque tem crianças que dependem da escolinha no bairro, podem passar a precisar de transporte. A gente tem que tomar cuidado com as mudanças que a secretaria vai fazer”, afirmou o vereador.

O parlamentar disse ainda que, se as informações tivessem sido prestadas no início da apuração dos vereadores, não haveria boatos.