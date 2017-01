Em um ano, roubos aumentam 64% em Americana

O número de roubos registrados em Americana aumentou 64% em 2016 em comparação com o ano anterior, apontam as estatísticas da SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública). A disparada no número de ocorrências foi percebida também nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), onde o aumento geral foi de 17%.

O total de roubos na região no ano passado foi o mais alto da série histórica, iniciada em 2002. Em 2016, foram 5.559 casos registrados pela Polícia Civil. Para a Polícia Militar, na maioria dos casos, os assaltantes são criminosos reincidentes.

LEIA TAMBÉM: Cinco estupros acontecem por hora no País

As estatísticas da secretaria, divulgadas na terça-feira, mostram que os roubos em Americana cresceram de 593 em 2015 para 976 no ano passado, o maior índice desde 2009, quando a cidade teve 1.101 ocorrências. A quantidade de 2016 só é menor do que o número de crimes em 2002 e 2003.

A metodologia da secretaria considera roubos a transeuntes, casas, comércios e postos de combustíveis, por exemplo. Na região, Sumaré e Hortolândia bateram recorde de roubos em 2016. A primeira chegou, depois de 15 anos, a ultrapassar 2 mil ocorrências, enquanto Hortolândia teve 1.696 casos. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Vítima de um dos 976 roubos registrados em Americana, o comerciante J.S.V., de 55 anos, até pensa em desistir e vender a farmácia da qual é dono após um assalto sofrido em novembro do ano passado. “Eu já tinha sido assaltado há cinco anos. Estávamos até tranquilos, achei que tinham esquecido da gente aqui. Mas depois desse último comecei a fechar um pouco mais cedo por conta da falta de segurança”, lamenta ele, que perdeu R$ 600 no crime.

De acordo com o subcomandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, major Rogério Takiuchi, de Americana, na maioria dos casos, os ladrões são reincidentes e conhecidos dos policiais. Seriam criminosos “domésticos”, segundo ele, que, por decisões da Justiça, ficam soltos. “Prendemos pessoas reconhecidas em mais de 10 roubos. Tem um grande número de casos praticados por adolescentes, que acabam liberados na maioria das vezes. Cadê o resto do sistema de segurança pública? Enquanto esses caras não ficarem presos, nossos números não vão diminuir”, criticou o subcomandante.

Takiuchi afirmou também que, em média, os assaltantes pegos em flagrante são presos por uma semana e voltam para as ruas após pedido no habeas corpus para responder pelo crime em liberdade. Com isso, voltam a roubar. “Não existe no Brasil um sistema prisional que recupere esse criminoso. Ele precisa ficar preso”, defendeu o policial.

Com recorde de roubos, a Polícia Militar em Sumaré atribuiu aos índices criminais o aumento dos roubos de celulares. Segundo o capitão Maxwel Isidoro da Silva, se a população tivesse mais atenção com os aparelhos, o número de crimes poderia ser menor. “Essa modalidade envolvendo o aparelho deu uma alavancada na estatística. A prevenção envolve a tecnologia de rastreamento e a consciência da população de utilizar esses aparelhos em locais seguros”, afirmou.

Veículos

O número de roubos de veículos em Americana foi o menor de toda a série histórica das estatísticas, iniciada em 2002. Segundo os dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública, que separa roubos de veículos de roubos considerados “gerais”, como os à residência, ao longo do ano passado, foram 137 casos, ante 162 ocorrências em 2015.

A Polícia Militar defende que a redução é fruto do foco da corporação no combate a esse tipo de ocorrência, uma das mais preocupantes na cidade. De acordo com o major Rogério Takiuchi, nos últimos três anos, em Americana, houve foco no combate a roubos e furtos de veículos, por meio de ações preventivas de patrulhamento em locais de maior incidência, blitzes e ações de visibilidade. “Localmente, sou cobrado pela imprensa e população sobre isso. Então, há um esforço nesse combate”, afirmou.