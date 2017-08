Em sete meses, mortes crescem 30% no trânsito de Americana

Na contramão do Estado de São Paulo, Americana registrou aumento no número de mortos em acidentes de trânsito desde o início do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 13 ocorrências entre janeiro e julho de 2016, número que saltou para 17 nos sete primeiros meses deste ano, um crescimento de 30%. No Estado, as mortes caíram 1,8%. Os dados foram divulgados pelo Infosiga, plataforma do governo estadual.

Das 17 mortes no trânsito em Americana, oito envolveram motos, três carros, três bicicletas, dois pedestres e um caminhão. No mesmo período do ano passado, foram sete mortes envolvendo motos, dois pedestres e um carro – nas outras três não há especificado o veículo envolvido. Foto: Leon Botão / O Liberal

Para o professor do Departamento de Geotecnia e Transportes da Unicamp, Creso de Franco Peixoto, os dados do Infosiga podem apontar que em função da crise econômica a população esteja adotando transportes mais baratos.