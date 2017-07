Em nota, Coagrosol repudia prefeitura por suspensão de contrato

A Coagrosol (Cooperativa dos Agropecuaristas Solidários de Itápolis) repudiou, em nota, a decisão da Prefeitura de Americana de suspender a chamada pública para a compra de 50 mil litros de suco de laranja, conforme noticiou O LIBERAL com exclusividade no último dia 20. A decisão foi tomada depois que o Poder Executivo ficou sabendo de ato semelhante praticado pela Secretaria Estadual da Educação, por conta da investigação realizada pelo Ministério Público contra a entidade, citada no relatório final da CPI da Merenda.

“A Coagrosol repudia veementemente o relatório da CPI da Merenda, que a vincula às demais cooperativas fantasmas arquitetadas pelo presidente da Coaf (Cooperativa de Agricultura Familiar), objetivando a participação de chamadas públicas no Estado com intuito de fraudá-las, segundo seu próprio depoimento. Informa, ainda, que a respectiva conclusão, baseou-se apenas em depoimentos unilaterais de funcionários das próprias cooperativas formadas com o propósito de agir fraudulentamente, sem dar oportunidade de defesa à Coagrosol, que nem mesmo foi ouvida na respectiva comissão investigadora”, traz trecho da nota.

A cooperativa diz ainda que sempre atuou no mercado como concorrente da Coaf, “contra a qual interpôs medidas judiciais e vários recursos administrativos nos processos licitatórios em que participaram como competidores”.