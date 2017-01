Em menos de duas horas, polícia recupera carro roubado

A Polícia Militar de Americana recuperou, na madrugada deste sábado, um carro roubado em menos de duas horas depois do crime. O veículo, um Hyundai i30, modelo 2012, foi encontrado abandonado, por volta das 3h15, na Rua Serra da Paranapiacaba, no Parque da Liberdade. O automóvel estava com a roda dianteira e o para-choque danificados e um dos pneus estourados.

O carro foi roubado por volta da 1h30 na Avenida Brasil Norte, no Parque Residencial Nardini. De acordo com a vítima, o autônomo L.H.S., de 24 anos, ele estacionou o veículo e ao descer, foi abordado por dois homens, um deles armado com revólver. Foto: Guilherme Magnin / O Liberal

A dupla anunciou o roubo e levou o automóvel. Antes de fugir, no entanto, os criminosos dispararam um tiro, mas ninguém ficou ferido. Além do carro, os bandidos levaram documentos pessoais, cartões bancários e dois celulares. O veículo não tinha seguro e foi recolhido ao pátio por não estar em condições de tráfego.