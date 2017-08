Em meia hora, dois veículos são furtados em Americana

Dois carros foram furtados em um intervalo de 30 minutos em Americana, nesta quarta-feira (9). Os crimes ocorreram entre 18 horas e 18h30 no Jardim da Paz e Chácara Machadinho. O município registrou uma média de quatro furtos de veículos por dia no primeiro semestre deste ano, de acordo com estatísticas da SSP (Secretaria de Segurança Pública). Entre janeiro e junho foram contabilizados 675 ocorrências. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nesta quarta-feira, uma mulher de 38 anos teve o carro, um Corsa modelo 2009, furtado de frente da residência, na Rua da Aliança, no Jardim da Paz. Ela disse ter estacionado o veículo às 18 horas e cerca de 20 minutos depois não o encontrou mais. O automóvel tem seguro.

Por volta das 18h30, uma mulher de 32 anos descobriu que o carro, um Gol modelo 2009, havia sido furtado na Rua Sergipe, no bairro Chácara Machadindo. A vítima afirmou ter ido até o Centro Cívico e estacionado o veículo nas proximidades. Ao retornar, encontrou outro automóvel estacionado no lugar.