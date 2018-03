Em artigo, Omar defende que concessão do DAE cabe à cidade

Em artigo publicado na edição desta terça-feira do LIBERAL, o prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), afirma que uma “eventual” concessão de serviços do DAE (Departamento de Água e Esgoto) “cabe à cidade de Americana, com uma discussão pública e transparente, junto com os poderes constituídos e da população”. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A polêmica sobre o assunto existe desde o ano passado, mas foi amplificada nas últimas semanas na Câmara e também nos bastidores.

No texto, o prefeito diz que pretende encaminhar projeto para alterar a Lei Orgânica do Município – que hoje proíbe a concessão de serviços do DAE –, e aponta que somente com essa alteração será possível realizar os estudos para buscar alternativas para a situação da autarquia.

O prefeito elenca os principais problemas do Departamento, como o índice de perda de água tratada na casa dos quase 50%, por conta de “tubulação velha e ultrapassada” e diz que a capacidade de reparar vazamentos e realizar ligações é “extremamente limitada”.

“Ainda que tenhamos nos esforçado diariamente, a situação do DAE está longe de ser boa. Os problemas são muitos e as alternativas são ínfimas. (…) Se não fizermos nada a respeito, há uma tragédia anunciada em curso”, traz o artigo publicado nesta terça.

Omar destaca em outro trecho que o projeto que encaminhará à câmara visa a alteração na lei, e não a concessão do DAE. “Uma decisão dessa magnitude jamais viria apenas do prefeito e de forma precipitada”, traz o texto. O prefeito finaliza com um pedido de apoio dos moradores.

“O que eu desejo é a solução para uma crise iminente e a projeção para uma cidade do futuro, sem os sobressaltos e as deficiências que encaro no presente. Desde que este governo começou, tenho buscado e conseguido encontrar soluções para as mais diversas crises – sempre com transparência e participação de todos. Preciso mais uma vez da confiança e do apoio de todos para encontrar a melhor saída para o DAE, e para que Americana siga avançando”, escreve.

Leia a íntegra do artigo:

A verdade sobre o DAE

Nos últimos dias tenho lido e ouvido afirmações precipitadas a respeito dos planos que tenho a respeito do DAE. É verdade que pretendo encaminhar à Câmara um projeto que modifica texto da lei orgânica sobre concessões, só assim será possível fazer estudos e levantamentos sobre a real situação e buscarmos a melhor alternativa para sairmos da situação de crise atual. O projeto prevê alterar uma emenda de 2001, quando a nossa realidade e a do país eram outras, e adequar Americana aos novos tempos.

Sempre fui contra o uso político de questões importantes para a população, sempre me preocupei em fazer o que era necessário para a nossa cidade.

Mas ainda que tenhamos nos esforçado diariamente, a situação do DAE está longe de ser boa. Os problemas são muitos e as alternativas são ínfimas. Quase metade do que é tratado na cidade se perde em uma tubulação velha e ultrapassada; isso significa água e dinheiro jogados fora todos os dias. A capacidade de fechar vazamentos e realizar ligações é extremamente limitada em relação à demanda; e o dinheiro em caixa é insuficiente para se fazer o que precisamos na velocidade necessária. Se não fizermos nada a respeito, há uma tragédia anunciada em curso.

Preciso lembrar que não estou enviando projetos para terceirizar o DAE, a decisão por uma eventual concessão cabe à cidade de Americana, com uma discussão pública e transparente, junto com os poderes constituídos e da população; uma decisão dessa magnitude jamais viria apenas do prefeito e de forma precipitada.

O que eu desejo é a solução para uma crise iminente e a projeção para uma cidade do futuro, sem os sobressaltos e as deficiências que encaro no presente. Desde que este governo começou, tenho buscado e conseguido encontrar soluções para as mais diversas crises – sempre com transparência e participação de todos. Preciso mais uma vez da confiança e do apoio de todos para encontrar a melhor saída para o DAE, e para que Americana siga avançando.

Omar Najar, prefeito de Americana.