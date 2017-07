Vigilantes terão instrução e auxiliam Gama na segurança

A Gama (Guarda Municipal de Americana) vai oferecer treinamento para vigilantes noturnos autônomos que, trabalhando nos bairros, podem ajudar a autarquia na prestação de serviços à comunidade. Eles irão aprender noções básicas sobre como identificar, abordar e até imobilizar suspeitos. O Programa Guarda Integrada terá uma linha direta de comunicação entre os vigilantes e a corporação. É uma forma de agilizar ações no combate ao crime.

Mas a segurança pública não é a única proposta do programa. De acordo com Marcos Guilherme, comandante da autarquia, os vigilantes também vão aprender como orientar o trânsito no caso de um acidente, por exemplo, ou como socorrer uma pessoa que passou mal e precisa ser levada ao hospital. “A proposta é prestar um atendimento rápido. O vigilante vai saber como proceder até a chegada da viatura”, diz.

LEIA TAMBÉM: Guarda salva cão com sacola amarrada na cabeça

Os vigilantes também serão muito úteis ao patrulhamento porque poderão dar informações detalhadas sobre a movimentação que notaram em determinada região e em determinado horário. Os trabalhadores conhecem cada bairro, conversam com os moradores, e podem ser essenciais no esclarecimento de ocorrências, de acordo com a direção da Gama.