Viaduto Centenário será interditado neste domingo

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Americana interditará o Viaduto Ministro Ralph Biasi, conhecido como Viaduto Centenário, neste domingo (20) a partir das 6 horas. A interdição será necessária para a realização de serviços de manutenção no local. A expectativa é que a via seja liberada após às 14 horas. Foto: Arquivo / O Liberal

Durante a ação, serão realizados serviços de limpeza, manutenção da parte elétrica, desentupimento da tubulação com utilização de hidrojato e pintura.

A opção para os motoristas é acessar as laterais do viaduto. No sentido bairro-Centro, o condutor deve descer a avenida da Saudade e acessar a Bandeirantes pela via lateral ao viaduto. Já os que transitarem no sentido Centro-bairro podem utilizar a rua Carioba para acessar a avenida da Saudade.