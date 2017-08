Em Americana, TAC dos ecopontos terá ajustes

O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) dos ecopontos será reajustado, de acordo com a prefeitura de Americana e com o Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) do Ministério Público. Os órgãos se reuniram nesta quinta-feira e definiram algumas mudanças que devem ser feitas no termo, assinado em dezembro de 2015, e que possui alguns prazos já vencidos. Além disso, o Gaema fará vistoria nos ecopontos de Americana para verificar sua funcionalidade total.

O Gaema ainda deve elaborar o reajustamento do termo, mas de acordo com o Promotor de Justiça Ivan Carneiro Castanheiro alguns pontos foram definidos juntamente com a prefeitura. Um exemplo é a instalação de câmeras de monitoramento em áreas críticas de descarte de entulho. De acordo com Castanheiro, a medida foi adotada como uma forma de garantir a identificação dos responsáveis pelo despejo, já que o GPA (Grupo de Proteção Ambiental) disse que os flagrantes são difíceis de ocorrer. Tanto as câmeras quanto o sistema de monitoramento de caçambas para acompanhar o descarte de resíduos da construção civil – esta última já prevista no TAC mas ainda não implantado – devem ser adquiridos em parceria com a iniciativa privada. Foto: Arquivo / O Liberal

Outro ponto que deve ser acrescentado se refere ao aumento no envio de materiais recicláveis para as cooperativas do município, com a compra ou aluguel de mais caminhões para a coleta seletiva. A Cooperlírios, que enviou representante à reunião, informou que possui capacidade para receber um terço a mais de materiais do que recicla atualmente. Esse potencial deve ser aproveitado, na avaliação de Castanheiro, com ganhos ambientais e também sociais.