Em Americana, só 117 de 400 quiosques estão regulares

A situação foi revelada nesta segunda-feira, durante audiência pública na Câmara de Americana. Os donos de quiosques regularizados reivindicaram do Executivo uma política justa de cobrança pelo uso do espaço, que na opinião deles aumentou de forma absurda no governo Omar Najar (PMDB). Há casos de taxas majoradas em até cinco vezes.

Diante do quadro confuso, o governo municipal está convocando todos os comerciantes, cadastrados ou não, para que a administração possa contar com um cadastro atualizado e detalhado. Se pretende que o cidadão pague pelo espaço exato que explora.

O vereador Thiago Martins (PV), que solicitou a audiência pública, afirma que Americana sofre, hoje, as consequências de benesses concedidas sem critério durante os governos anteriores. “A permissão para instalação era concedida sem regras. E muito quiosques começaram a funcionar sem cadastro algum, clandestinamente”, disse. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para o secretário de Planejamento, Cláudio Amarante, o recadastramento dos quiosques tem exatamente o objetivo de comprovar se os proprietários respondem aos requisitos legais para se estabelecer. O cidadão, por exemplo, precisa residir em Americana, estar desempregado e não ter antecedentes criminais para conseguir a concessão. Suspeita-se, na prefeitura, que hoje muitos comerciantes estabelecidos nem têm direito de explorar os pontos.

O recadastramento também tem o objetivo de coibir uma prática criminosa séria. Há donos de quiosques pagando taxas irrisórias pela ocupação do solo, mas que alugam o ponto para terceiros e ganham dinheiro.

Para Amarante, não procede a informação de que a taxa cobrada pelo uso do solo sofreu majoração absurda. O que aconteceu de fato, segundo ele, é que a fiscalização constatou que muitos comerciantes não usam apenas a metragem quadrada definida para a permissão.

Ele citou o caso de um comerciante do Parque Novo Mundo, por exemplo, que tinha autorização para explorar um quiosque de 4,5 metros quadrados, mas que expandiu o ponto, que hoje ocupa 43,72 metros quadrados. “As pessoas precisam ter consciência que a taxa é cobrada de acordo com toda a área ocupada. Se a cobertura leve fora do quiosque toma mais 30 metros quadrados, ele vai pagar por isso”, disse. “Até a localização do quiosque interfere no cálculo final da taxa, pois o valor da metragem quadrada varia de acordo com a planta de valores reais.

De acordo com o secretário, a prefeitura só vai conceder novas permissões no momento em que os pontos atuais estiverem todos regularizados.