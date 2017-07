Ribeirão Quilombo precisa de 280 mil mudas

Estudo sobre a recuperação da mata ciliar do Ribeirão Quilombo indica a necessidade do plantio de 280 mil mudas de árvores nativas nas margens, o que vai demandar investimentos da ordem de R$ 5,7 milhões. O documento, elaborado pela equipe técnica do Consórcio Intermunicipal das Bancas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, é a primeira etapa de um projeto maior, que ainda prevê estudos de macrodrenagem e tratamento de esgotos. A proposta é envolver a comunidade – poder público e sociedade civil – no planejamento de ações para a recuperação efetiva do ribeirão.

O Ribeirão Quilombo está bem preservado nos primeiros quilômetros após a sua nascente. No entanto, conforme ele avança em seu percurso por áreas mais urbanas e conurbadas, a qualidade e quantidade de água do manancial sofrem impactos severos.

A sub-bacia do Ribeirão Quilombo abrange um total de seis municípios: Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, e parte dos municípios de Paulínia e Campinas. O curso d’água possui extensão de 50 km, da nascente à foz. A sub-bacia possui 396 km², caracterizada por ocupação majoritariamente urbana.

A segunda etapa do projeto consiste na divisão da quantidade de mudas e investimentos necessários por área dos municípios cruzados pelo ribeirão, de acordo com o presidente do Consórcio e prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB). “Não é um gasto que vai ser assumido exclusivamente pelas prefeituras. Cada cidade vai organizar seu plano de ação. Com a ajuda do Consórcio vamos envolver a comunidade. Empresários, por exemplo, podem contribuir com o programa doando as mudas”, disse Bill. “Posteriormente, iremos buscar apoio da União e do Estado para financiarmos obras maiores, como a macrodrenagem e tratamento de esgotos.”



REVISÃO. O auditório do IZ (Instituto de Zootecnia) recebe, na manhã de terça-feira, dia 1º, ambientalistas e lideranças comunitárias para o debate do Plano Diretor de Recomposição Florestal na região das Bacias PCJ. Os interessados podem dar sugestões para a classificação das áreas de contribuição e o mapeamento dos trechos com demanda florestal. De acordo com a analista técnica Marina Barbosa, das Agências PCJ, o plano precisa ser adequado às grandes transformações urbanas. Novas estratégias serão traçadas para a preservação. O encontro é aberto ao público e gratuito.

