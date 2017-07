Em Americana, representações contra Omar são arquivadas

A 4ª Câmara de Direito Criminal do TJ (Tribunal de Justiça) decidiu arquivar a representação criminal feita pelo ex-vereador Valdecir Duzzi (Solidariedade) contra o prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), sendo que o objetivo era apurar eventual fraude na licitação para aquisição de software para o Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana). Em 2015, durante sessão da câmara, Duzzi divulgou um áudio em que duas mulheres conversam sobre um suposto direcionamento de uma licitação. O Tribunal entendeu que não havia nenhum indício de irregularidade que supostamente teria sido praticado por Omar. Foto: Arquivo/O Liberal

O caso resultou no pedido de exoneração feito pela ex-superintendente do instituto, Joanina Silveira Rosa, que também sempre negou qualquer irregularidade no procedimento. A sindicância instaurada pela prefeitura contra ela também foi arquivada diante da ausência de prejuízo ao erário e de indícios que indicassem um suposto direcionamento de licitação. Joanina, por sua vez, processou o ex-vereador por danos morais, mas a ação foi julgada improcedente em abril do ano passado.

OUTRAS. No mês passado, o Tribunal de Justiça já havia arquivado outras três representações feitas por Duzzi. Em uma delas, o ex-vereador havia acusado o prefeito de ter encaminhado projeto para a câmara alterando artigo da lei que criou o Ameriprev com objetivo de transferir ao instituto a responsabilidade no pagamento de pensões e aposentaria sem os devidos repasses. Em outra, acusava a prefeitura de ter realizado desmatamento em área de preservação às margens do Córrego Santa Angélica para construção de uma via pública.