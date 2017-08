Em Americana, Refis arrecada R$ 400 mil em uma semana

O programa determina que o pagamento de todos os débitos pode ser feito com descontos definidos pelo número de parcelas da quitação. Os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2016 poderão ser liquidados de uma só vez (com abatimento de 95% nos juros e multas) ou em cinco diferentes faixas de parcelamento, onde os abatimentos concedidos podem ser de 90%, 60%, 40%, 30% ou 20%.

O Refis municipal, programa que permite o parcelamento dos débitos assumidos com a Prefeitura de Americana, entrou em vigor há apenas uma semana, mas já conseguiu arredar R$ 400 mil para os cofres públicos. Até o momento, 1.272 pessoas circularam pelo Paço Municipal, à procura de informações. Nem se esperava uma arrecadação tão expressiva: a primeira semana do Refis, apontavam os idealizadores, serviria basicamente para que os contribuintes buscassem informações.

Existe um teto para o número de parcelas, a partir do montante devido. E os interessados em liquidar débitos deverão ingressar com requerimento formalizando o pedido junto à Unidade de Arrecadação da Secretaria de Fazenda (no caso de débitos para com a Administração Direta); ou ao setor competente das autarquias, no caso de débitos com a Administração Indireta do município.

Não se trata apenas de um benefício ao cidadão que, endividado, pode organizar as próprias contas e honrar os próprios compromissos. O Refis também é essencial para a Administração. A arrecadação extra permite que a própria prefeitura, em tempos de crise financeira, possa pagar parte de suas próprias contas.

Em 2015, por exemplo, quando Americana contou com o Refis, a prefeitura arrecadou R$ 12,7 milhões, integralmente usados no pagamento do 13º salário do funcionalismo.