Rapaz bate em veículos, atropela duas pessoas e foge

Um técnico de 28 anos com sinais de embriaguez foi detido na noite desta sexta-feira (28), em Americana, após bater o veículo, um Uno, em dois carros estacionados, atropelar duas pessoas e fugir sem prestar socorro. O caso aconteceu por volta das 22h40, na Rua do Galvão, no Jardim dos Lírios. Foto: Divulgação/Guarda Municipal

De acordo com os proprietários dos veículos atingidos, um pedreiro de 58 anos e uma mulher de 59 anos, o técnico bateu nos carros, atropelou duas pessoas e saiu em alta velocidade. Ele foi abordado por guardas municipais na Rua das Azaleias e exalava forte odor alcoólico.

De acordo com os patrulheiros que atenderam a ocorrência, o rapaz falava frases desconexas e apresentava falta de equilíbrio. Ele disse que havia consumido cerveja, mas não soube precisar a quantidade.