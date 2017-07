Projeto Sintonia da Dança abre vagas para cadeirantes

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana ampliará o projeto Sintonia da Dança e abrirá vagas para alunos cadeirantes. Atualmente, o projeto conta com mais de 100 alunos, que frequentam as aulas das mais variadas modalidades de dança, ministradas no Centro de Cultura e Lazer pelo professor Wellington Negrão.

As vagas são limitadas a 20 cadeirantes com acompanhante. No ato da inscrição, os interessados deverão preencher um formulário, no qual farão a opção por frequentar as aulas às quartas ou sextas-feiras, nos horários das 17 às 18h30, 18h30 às 20 horas ou 20 às 21h30. Vale lembrar que haverá apenas uma turma, e as aulas serão ministradas no dia e horário de preferência da maioria dos inscritos.

Foto: Creative Commons

As inscrições poderão ser realizadas de 1º a 31 de agosto, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, que está localizada na Rua das Palmeiras, nº 08, Jardim São Paulo, de segunda a sexta, das 9h às 16h. O telefone para contato é o (19) 3408 4800.