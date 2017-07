Parceria garante praça sustentável pelo ‘Adote uma Praça’

Localizada no bairro Jardim Girassol, na esquina das ruas Vital Brasil com Julio Prestes, a Praça “Alfredo Caetano Ribeiro” está sendo totalmente reformada pelo Sindicond (Sindicato dos Condomínios), por meio do projeto “Adote uma Praça”, realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Americana conta atualmente com cerca de 30 praças adotadas por empresas ou entidades, mas o objetivo é contemplar 100 espaços com o projeto, segundo a secretaria.

A parceria firmada entre Prefeitura de Americana e Sindicond vai permitir diversas melhorias no espaço sem custos à Administração Municipal tais como: acessibilidade; internet gratuita (wi-fi); piso sensorial; lixeiras ecológicas; jardim sensorial; brinquedos adaptados; biblioteca social; miniquadra de basquete com acessibilidade; sistema de captação e reuso de água; sala para educação ambiental; mesas de jogos; monitoramento remoto 24 horas por dia; além de iluminação LED.

Os detalhes finais sobre o projeto da nova praça, idealizado pelo presidente do sindicato, José Luiz Bregaida, e coordenado pela arquiteta Marilys Souza, foram apresentados ao secretário municipal de Meio Ambiente, Odair Dias, em reunião realizada nesta quarta-feira (26). “Essa parceria que estabelecemos está permitindo uma ação muito interessante neste espaço. Queremos que essa praça seja referência para todas as outras, afinal, será uma praça sustentável”, disse o secretário.