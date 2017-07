Em Americana, pacientes sofrem à espera por exames

Em nota, a prefeitura explicou que a eletroneuromiografia não é oferecida pela rede pública, e que a paciente foi encaminhada ao Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde). No caso do ultrassom de carótida, o município disse que mantém um contrato com um prestador de serviço para atender os casos com maior prioridade, mas que a paciente Maria Clara aguarda na lista da Central de Regulação.