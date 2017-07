Obra deve interromper abastecimento em 8 bairros

Nesta quarta-feira (26), uma obra do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana deve causar a interrupção no abastecimento em oito bairros, além de uma alteração no trânsito. Trata-se da interligação de complementação da rede de abastecimento de água do empreendimento Parque Residencial Áustria, da MRV.

Segundo a Divisão de Obras, a interligação será feita na rede localizada na Avenida Unitika, em esquina com a Rua do Sucesso. Os serviços terão início às 7h, com previsão de término às 16h.

Foto: Arquivo/O Liberal

Para a realização desta obra, o abastecimento será interrompido nos seguintes bairros: Jardim Boer I e II, Jardim Esperança, São Luiz, Jardim Belvedere, Jardim Lucilene, Jardim Boa Vista e parte do São Vito.