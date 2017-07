Em Americana, motoristas do Uber serão submetidos a regras severas

Acabou, por exemplo, a limitação do número de motoristas a serviço da plataforma. O tópico tornaria a lei inconstitucional, já que só a União tem a competência legal para legislar sobre o trânsito. Mas a emenda também impôs diversas normas a quem trabalha para o aplicativo. O motorista do Uber precisa comprovar que mora em Americana há pelo menos cinco anos; o carro deve ser licenciado em Americana e fabricado há menos de dez anos.

Os autores do projeto, os vereadores Guilherme Tiosso (PRP) e Marschelo Meche (PSDB), elaboraram uma emenda que retirou do texto, um a um, itens que não podiam ser de responsabilidade do município.

Os vereadores de Americana aprovaram nesta quinta-feira, em primeira discussão, o projeto de lei que regulamenta o serviço de transporte de passageiros por meio de plataformas tecnológicas. Os motoristas do Uber estão livres para trabalhar e não irão mais correr o risco de ter o carro apreendido. O plenário votou de acordo com a negociação entre os parlamentares, ao longo da semana. O projeto foi aprovado por 15 votos a 3 .

Além disso, todos os motoristas vão precisar emitir recibo e a empresa administradora do aplicativo vai pagar tributo relativo ao faturamento de cada corrida. Todo carro deverá ser identificado por meio de adesivo e todos os motoristas, de habilitação comprovada, serão cadastrados na prefeitura. Foto: Isabella Holouka / O Liberal

Vantagem?

Ezequias Carvalho, presidente da Associação dos Taxistas de Americana, ocupou a tribuna livre antes da sessão, convocou um advogado para falar da suposta inconstitucionalidade da lei, mas foi obrigado a ouvir réplicas dos vereadores.

Ezequias Carvalho, vaiado e ofendido na saída por defender os interesses dos taxistas, afirmou que os motoristas do Uber não se deram conta que, a partir de agora, serão submetidos a regras severas. “Terão de adesivar o para-brisa, vão pagar impostos, vão dar recibo e deverão se cadastrar. Para muita gente trabalhar para o Uber não vai ser mais interessante”, disse. “O projeto de lei foi aprovado, mas as imposições da emenda são favoráveis a nós, taxistas”, argumentou.

Os motoristas do Uber que acompanharam a sessão dos fundos do auditório fizeram muita festa com o resultado da votação. Reginaldo Franco Barbosa, de 39 anos, morador de Americana, disse que a categoria estava cansada de ser perseguida, como se estivesse cometendo um crime. Ele reconhece que as imposições da emenda dificultam, até certo ponto, a prestação do serviço. Mas segundo ele quem vive da plataforma eletrônica vai se adequar às normas.

Confusão

Taxistas contrários à regulamentação do Uber e motoristas do aplicativo acompanharam a votação comportados no auditório. Lá fora, no entanto, o clima esquentou. Membros exaltados das duas associações trocaram ofensas no saguão de entrada da câmara e por muito pouco a discussão não acabou em agressões.