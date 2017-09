Em Americana, metro quadrado deve subir 50% em 5 anos

O preço do metro quadrado de área construída – um dos itens que compõem o valor venal dos imóveis e que determina o índice de cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em Americana – pode ter aumento de até 50% dividido em cinco anos, sendo 20% já em 2018. Este e vários outros dados foram apresentados por assessores da prefeitura aos vereadores, durante uma reunião nesta segunda-feira. O projeto de lei com as diretrizes da correção dos valores do imposto deve ser encaminhado à câmara ainda nesta semana. Segundo o Executivo, o reajuste na cidade não ocorrerá de forma linear, mas o aumento mínimo será de 4,5%, que é o valor da inflação.

Segundo o secretário de Planejamento, Cláudio Amarante, o valor do metro quadrado não está ligado diretamente ao preço do IPTU, mas se trata de uma das variáveis na fórmula que gera esse preço. “Não há ligação direta do valor do imóvel e do imposto, mas só um dos itens. O resultado final (do reajuste no IPTU) não dá 10%. Uma parte vai ser 4,5% do territorial e outra vai ser o valor venal do metro quadrado da construção”, explicou Amarante. Segundo ele, esse aumento de 50% no metro quadrado ocorrerá somente em alguns casos. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana / Divulgação

De acordo com o secretário da Fazenda, Ricardo Lopes Fernandes, a prefeitura precisa aprovar na câmara um projeto de lei três meses antes do fim do ano. Segundo ele, o encontro desta segunda foi para tirar eventuais dúvidas dos parlamentares para acelerar a tramitação.