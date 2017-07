Mães compartilham informações da maternidade

Um grupo de mães que mantinham contato pelo Whatsapp decidiram deixar os celulares de lado e se encontram nessa quarta-feira (26) em um piquenique no Jardim Botânico em Americana. O grupo “Bebes Madre Ser até 6 meses”, formado a um ano e meio, tem o objetivo de auxiliar as mamães no momento do pós parto, tirar dúvidas e compartilhar informações úteis sobre a maternidade.

A mãe de primeira viagem, Érika Vargas, de 35 anos, esteve no encontro e adorou trocar o virtual pelas conversas ao vivo. “É muito bom conhecer essas pessoas que passam por histórias semelhantes as suas. A maternidade as vezes pode ser muito solitária, e é reconfortante conhecer pessoas que vivem as mesmas coisas que você”, relata Érika.

LEIA TAMBÉM: Promotoria instaura inquérito para investigar galinheiro de secretário

O grupo no aplicativo surgiu após um espaço para gestantes fechar, quando as mulheres resolveram se organizar para falar sobre a maternidade.