Insulina está em falta após alta de 200% em pedidos

O técnico em informática Vinicius Souza, de 35 anos, precisou comprar “canetas” da insulina no mês passado porque também recebeu apenas uma das seis que precisa. O preço, segundo o técnico, varia entre R$ 100 e R$ 120. Ele toma esse medicamento desde o ano passado, após prescrição médica e determinação judicial. “É difícil o mês que a prefeitura fornece certinho, mas nunca ficou desse jeito. Às vezes demoram dez ou quinze dias, mas sempre entregam, dessa vez faz um mês”, afirmou nesta quarta.

O bancário Walter Luiz Martinelli, de 55 anos, está economizando na dose de insulina desde o mês passado. Ele precisa mensalmente de duas “canetas”, com 3 ml cada, para atender a posologia passada pelo médico, mas como recebeu apenas uma da prefeitura, diminuiu pela metade o uso. Ele possui mandado judicial garantindo o fornecimento do medicamento. “No domingo a minha glicemia estava quase 500, quando o normal é ficar entre 110, 120. Estou comprando uma mais barata, de ação rápida, para ver se controlo, mas é paliativo”, disse. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O fornecimento de insulina do tipo Tresiba está prejudicado desde julho em Americana. Segundo a prefeitura, o problema ocorreu porque houve um aumento de 200% nos pedidos judiciais em relação ao ano passado, passando de 10 para 30 pacientes. O medicamento é fornecido na rede pública somente através de mandado judicial, e a Secretaria de Saúde disse que o pedido de compra da insulina será feito nos próximos dias.

A Secretaria de Saúde disse que nenhum paciente ficou sem o medicamento, já que foi realizada uma compra emergencial recentemente. “O processo licitatório para a compra de uma nova remessa encontra-se em trâmite no setor de Suprimentos da Prefeitura, sedo que a ata de registro de preços foi assinada no dia 2 de agosto, portanto, nos próximos dias será possível realizar o pedido de compra diretamente com o fornecedor”, explicou a pasta sobre o tema.