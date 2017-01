Em Americana, idosos são rendidos e amarrados com fios de telefone

Um casal de idosos foi rendido na manhã deste domingo (8), em Americana, e amarrado com fios de telefone enquanto criminosos roubavam a residência.

O crime aconteceu por volta das 7h, quando a dona de casa M.E.P.D., de 63 anos, foi rendida por dois homens armados ao abrir a porta da residência, localizada no bairro Jardim Progresso. A dupla invadiu o imóvel, onde também estava o marido da vítima, o aposentado N.D., de 65 anos.

Os idosos foram amarrados com fios de telefone, porém não ficaram feridos. Os assaltantes pegaram dinheiro e celular, que estavam no imóvel, e fugiram em seguida. As vítimas não souberam informar qual o valor da quantia levada pelos bandidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o aposentado suspeita que os criminosos entraram no quintal da casa após quebrar o cadeado do portão. O roubo foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.