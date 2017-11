Fundo Social recebe doações de materiais escolares

Foto: Marília Pierre - Prefeitura de Americana

O Fundo Social de Solidariedade de Americana divulgou o recebimento de doações de materiais escolares arrecadados no Festival de Dança, promovido em outubro, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A entrega foi feita pelo diretor do Centro de Atividades do SESI (Serviço Social da Indústria), André Luis Vigeron.

Segundo nota, os materiais serão distribuídos para as creches do município. A ação foi realizada pelo terceiro ano consecutivo pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), Fundo Social e SESI, informou o secretário Fernando Giuliani.

