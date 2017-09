Escola aposta em origamis e inova no ensino da Matemática

O objetivo do trabalho foi avaliar a aceitação e eficácia do ensino de Geometria com auxílio do Origami, ou dobraduras. “A matemática é considerada chata. Com este projeto conseguimos que se tornasse prazerosa e dinâmica”, disse a professora de Matemática, Renata Bosso.

Estudantes da Emef (Escola Municipal do Ensino Fundamental) Florestan Fernandes, da rede municipal de ensino de Americana, tiveram a oportunidade de aprender de uma forma inovadora no mês de agosto. 75 alunos do sétimo ano produziram uma exposição de dobraduras, por meio de um projeto interdisciplinar, como forma de aprender Geometria e outros saberes.

Segundo Renata uma das metas do ensino de matemática na escola é propiciar condições para que os alunos compreendam os conceitos geométricos. Ela propôs uma atividade de memorização e utilização de técnicas, a fim de contribuir para a melhor compreensão do ensino, visualizando uma parte da geometria espacial e utilizando o Origami como ferramenta para o ensino.

A aluna do 7º ano, Laura Schianti, de 12 anos, fez quatro cubos, uma dobradura de arara, um tsuru e uma flor sakura. “A arara me chamou mais atenção dentro do bioma e fauna brasileira. Foi complicado trabalhar a arara porque fiz de forma origami”, afirmou. “Matemática é complicada, depois da dobradura ficou mais fácil”, completou.

Segundo Renata, Laura, com o origami arara, trabalhou os conteúdos principais como ângulos e simetrias. “A utilização da dobradura nas aulas de Matemática é uma forma atraente e motivadora para se ensinar geometria espacial, pois podemos estimular o pensamento geométrico e a visão espacial. Ao construir os sólidos com o auxílio do Origami, podemos tornar o ensino mais leve e de fácil compreensão”.

Além de proporcionar mais prazer no ensino da Geometria, o projeto também diversifica as aulas, buscando torná-las mais prazerosas; ajuda a melhorar a atenção, o grau de curiosidade e o envolvimento dos alunos nas atividades; reconhecer as formas geométricas através da construção do cubo; desenvolver conceitos de simetria e suas propriedades e reconhecer ângulos agudos, obtusos, retos e rasos nas figuras geométricas e nos mosaicos.

“Foi gratificante. Eles aprenderam de um modo diferente. Deu para perceber que eles gostam de trabalhar a matemática de uma forma dinâmica. Não podemos mais ficarmos só usando losa e giz. Após as atividades os alunos demonstraram seu aprendizado. Além de um alto grau de curiosidade e interesse pelas atividades com Origami”, afirmou a professora.