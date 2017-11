Em Americana, entidades recebem doações de leite do Fundo Social de Solidariedade

Foto: Prefeitura de Americana-Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de Americana entregou nesta sexta-feira (24) 3.841 litros de leite para entidades assistenciais da cidade. As doações foram arrecadadas em diversos eventos promovidos em parceria com empresas, instituições e comunidade.

Segundo o Fundo Social, oito entidades foram beneficiadas com as doações. “Agradecemos por todas as parcerias realizadas com o Fundo Social durante este ano, pois foram essenciais para atender a população que mais precisa. As entidades desempenham um papel social importante e procuramos ajudar da melhor forma, buscando sempre ações que proporcionem o bem estar das pessoas”, disse Maine Najar, presidente do Fundo Social.

