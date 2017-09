Em Americana, desfile no CCL marca ‘retomada’

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Fernando Giuliani, participaram do ato 18 grupos, como Polícia Militar, Gama (Guarda Municipal de Americana), Bombeiros, fanfarras, atiradores, crianças que fazem parte de projetos esportivos, colecionadores de jipes, escoteiros, entre outros, totalizando cerca de mil pessoas.

O ato contou com a presença de diversas autoridades e políticos da cidade, que viram no bom público do evento um sinal de “retomada” dos bons tempos de Americana, e união entre sua população.

Cerca de 4 mil pessoas, de acordo com estimativa da Prefeitura de Americana, assistiram ao desfile pelo Dia da Independência, realizado na manhã desta quinta-feira (7), no CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado na Avenida Brasil.





































“O bom público hoje endossa o que as pessoas comentaram das outras edições que nós fizemos aqui, que o local é apropriado, tem local para as famílias virem, bastante sombra, estrutura boa. É um momento cívico que as pessoas respeitam, achamos muito importante sempre marcar o sete de setembro”, afirmou o secretário.

Para o prefeito Omar Najar (PMDB), o público foi positivo, e deixou o sentimento de que o país e Americana estão “entrando nos trilhos”. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal (13)

“Americana está se recuperando, nós temos um trabalho sério, e foi tudo que a população pediu pra gente, evidente que nós mexemos com muitos interesses, e eu aceito críticas, mas construtivas. Temos que nos unir, Americana merece essa união”, disse Omar.

Os deputados estaduais Chico Sardelli (PV) e Cauê Macris (PSDB) também estiveram no evento. Para Chico, a crise atual no Brasil é política e moral, mas isso está em fase de recuperação.

“Sou um otimista por natureza, e hoje é dia de comemorar a pátria. Americana está retomando as suas atividades normais de novo, seja no modelo econômico, político, empresarial. O povo tem em seu coração o amor à pátria, e uma data cívica mexe com as pessoas”, disse o parlamentar.