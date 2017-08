Em Americana, CUCA abre inscrições para workshop sobre máquinas de costura

O CUCA (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) está com inscrições abertas para um workshop gratuito sobre máquinas de costura domésticas, que ocorrerá nos dias 4 e 5 de setembro. As inscrições precisam ser realizadas pessoalmente no prédio do CUCA, localizado na Rua Anhangüera, nº 16, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3461-0289.

O workshop, ministrado por profissionais da Singer e da Pró-Maq, tem o objetivo de apresentar aos interessados a funcionalidade das máquinas de costura domésticas propiciando, dessa maneira, um maior conhecimento e de fazer da atividade da costura uma possibilidade de geração de renda.

LEIA TAMBÉM: Mia Couto participará do 'Café Filosófico CPFL'

Ao todo, estão sendo oferecidas 60 vagas, em quatro turmas de 15 alunos. As aulas ocorrerão nos dias 4 e 5 de setembro, em dois horários, das 9h30 às 12 horas e das 13h30 às 16 horas. Durante o evento, técnicos do Banco do Povo farão uma explanação sobre as linhas de crédito disponíveis e os juros praticados pela entidade, bem menores dos percentuais oferecidos pelo mercado.