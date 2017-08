Em Americana, criança morre com picada de escorpião

Foto: Arquivo pessoal

Uma criança de dois anos e meio morreu na manhã desta sexta-feira após ser picada por um escorpião em Americana. Cauã Ferrari foi levado às pressas para o Hospital Unimed em Americana, mas precisou ser transferido para uma unidade em Campinas por falta de leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Infantil. As informações foram publicados pelo tio da criança Cristiano Salles em suas redes sociais.

Na publicação ele conta que o sobrinho demorou quatro horas para tomar o soro antiescorpiônico e por isso, disse estar revoltado com a situação. “É com muita dor no peito, e sentimento de revolta que trago esta notícia muito triste para meus amigos. Cauã levou mais de quatro horas pra receber a dose do remédio contra picada de escorpião, em Campinas porque em Americana não existe UTI infantil. Dor no peito sem fim”, escreveu.

A família, que está em luto e organizando os ritos funerários não passou maiores detalhes de como aconteceu o acidente que vitimou Cauã. As primeiras informações é que a criança deve ser velada no Cemitério da Saudade e enterrada amanhã de manhã.