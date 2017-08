Creche é furtada e prefeitura anuncia compra de sensores

Vídeo: Creche no Parque da Liberdade é furtada pela segunda vez no ano

No mesmo dia em que uma creche do Parque da Liberdade foi furtada pela segunda vez este ano, a Prefeitura de Americana publicou licitação para compra de sensores de movimento com infravermelho. Os dispositivos de segurança deverão ser instalados em salas de todas as unidades de ensino da rede pública administrada pela prefeitura. O preço da aquisição e a quantidade de equipamentos a serem comprados ainda não foram divulgados pelo Executivo.

A compra é um importante reforço na segurança após seis casos de furtos na rede somente nos últimos cinco meses. Na manhã desta quinta-feira (24), uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) atendeu uma destas ocorrências na creche Wanda Polo Müller, onde ladrões cortaram cadeados e alambrados para furtar dois botijões de gás de 45 quilos e uma impressora. Em março, os alambrados já haviam sido danificados para furtar quatro galinhas.

Foto: Mariana Ceccon-O Liberal

O diretor da creche, Júlio Santos lamentou o fato e disse que a ação dificultou a rotina das crianças. “Os objetos levados não foram de grande valor, mas a merenda ficou atrasada e essa era a nossa única impressora. Casos assim impedem que a gente invista em material e brinquedos para ter que pagar pelo vandalismo”, pontuou. A rede de gás da creche precisou ser refeita, bem como os serviços de alambrado e a compra de novos cadeados.