Córrego na avenida Rafael Vitta recebe limpeza

Teve início, na manhã desta terça-feira (1), o serviço de limpeza do canal do córrego Pylles, localizado na Avenida Rafael Vitta. O trânsito ficará interditado neste trecho até o término dos trabalhos. A previsão é que o serviço seja concluído até quinta-feira (3).

Funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SOSU) estão trabalhando no local utilizando caminhões e máquinas para a retirada de vegetação, resíduos e lixo acumulados no córrego. A limpeza está sendo feita no canal de concreto do córrego, no trecho entre a Avenida 9 de Julho e Rua Dr. Cícero Jones.

