Competição de crossfit rende doação de cestas básicas

Uma competição de crossfit realizada no final de semana passado rendeu a doação de cem cestas básicas para o Fundo Social de Solidariedade de Americana. “The Ultimate Challenge” foi realizada no Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico, e a contrapartida pela utilização do espaço, a pedidos da Secretaria Municipal de Esportes, foi paga com os alimentos nesta segunda-feira (24).

A competição foi realizada pela primeira vez em Americana pela Rovers Crossfit, organizada pela Eco Ativa Eventos, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes. O evento reuniu cerca de 800 pessoas, entre público e atletas, na grande maioria do Estado de São Paulo, mas também com representantes de outros quatro estados.

LEIA TAMBÉM: Homem é preso após jogar tijolo em prédio da PM

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Osvaldo Klein Neto, o Foca, as cestas básicas serão de extrema importância para a comunidade. “Sabemos da necessidade constante de doações para o nosso Fundo Social de Solidariedade. Quando solicitamos aos organizadores do evento, fomos prontamente atendidos”, ressaltou.