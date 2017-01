Em Americana, Centro Dia retoma atendimentos de idosos

O Centro Dia do Idoso de Americana retomou as atividades na manhã desta quinta-feira (19) pela primeira vez no ano. A unidade atende 26 idosos, todos eles encaminhados por meio do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e oferece atividades, além de acompanhamento, durante o dia.

O espaço ficou fechado desde o fim de 2016 em função dos problemas com equipe. A greve dos servidores municipais foi encerrada na última terça-feira (17), e nesta quinta foi possível retomar os trabalhos.

“Lamentavelmente, o centro é sempre um dos serviços mais prejudicados pela greve. No entanto, estamos fazendo o possível para mudar esse cenário. Inclusive, se for necessário, vamos alterar o quadro de funcionários”, informou em nota o secretário de Ação Social e Desenvolvimento Humano, Roger Willians.

O Centro Dia do Idoso funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30, no Jardim Glória. Os idosos têm acesso à academia, trabalhos manuais, atividades recreativas e esportivas, recebem orientações sobre saúde e direitos dos idosos.